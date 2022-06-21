Генеральный прокурор США Меррик Б. Гарланд “посетил Украину и подтвердил приверженность США делу выявления, задержания и судебного преследования лиц, причастных к военным преступлениям и злодеяниям, сообщает Департамент юстиции.

Гарланд встретился с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой Гарланд высоко оценил усилия украинского народа по защите демократии и верховенства закона и объявил о дополнительных действиях США, чтобы помочь Украине идентифицировать, задерживать и привлекать к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям и других зверствам на Украине.

Гарланд объявил о создании Группы по расследованию военных преступлений для централизации и укрепления текущей работы Департамента юстиции по привлечению к ответственности тех, кто совершил военные преступления и другие злодеяния в Украине.

Эта инициатива объединит ведущих экспертов Департамента по расследованию нарушений прав человека, военных преступлений и других злодеяний; и предоставит разностороннюю техническую помощь, включая оперативную помощь и консультации в отношении уголовного преследования, сбора доказательств, судебной экспертизы и соответствующего юридического анализа.

Группа также будет играть важную роль в продолжающемся расследовании Департамента потенциальных военных преступлений, в отношении которых США обладают юрисдикцией, таких как убийства и ранения американских журналистов, освещающих неспровоцированную российскую агрессию в Украине.

Кроме того, Департамент юстиции предоставит дополнительный персонал для расширения своей работы с Украиной по противодействию незаконным финансам России и уклонению от санкций.

Среди прочего, Департамент предоставит Украине своего эксперта-прокурора для консультирования по вопросам борьбы с клептократией, коррупцией и отмыванием денег.