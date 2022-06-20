Украина атаковала буровые вышки “Черноморнефтегаза”

ВСУ нанесли удар по буровым платформам “Черноморнефтегаза”.

Как сообщает депутат Рады Украины Алексей Гончаренко. Данную информацию подтвердили в администрации Крыма – попавшие под обстрел вышки находятся в 150 км от Крыма.

Со слов представителя российской администрации на трех вышках находилось свыше 100 человек, спасены 5 сотрудников “Черноморнефтегаза”, 3 из них получили ранения. Известно также о 7 пропавших без вести.

Сообщается, что на буровых «установках Бойко» располагались системы радиоэлектронной борьбы и радиолокационного контроля подводной, надводной и воздушной обстановки, следившие за украинской территорией.

Стоит отметить, что вышеуказанные вышки перешли в собственность РФ после аннексии Крыма и захвата восточных территории Украины в 2014.

В ответ на атаку украинских военные на буровые вышки «Черноморнефтегаза» российские депутаты пообещали о скором “нанесении ответных ударов по центрам принятия решений”. Спустя несколько часов украинская сторона сообщила о массированном обстреле Одесской области.