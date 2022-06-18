Комиссия 6 января: Трамп требовал от Пенса повлиять на результаты выборов

Комиссия 6 января, пришла к выводу, что Трамп подверг опасности Майка Пенса и требовал изменить результаты выборов.

В минувший четверг Комиссия 6 января, занимающаяся расследование бунта 6 января 2021 года, провела очередное слушание в этом месяце в рамках своего годового расследования печально известных событий, в результате которых были арестованы более 800 человек.

Как пишет AP, расследование комиссии, в которое вошло 1000 интервью и около 140 000 документов и которая, как предполагается, представит окончательный отчет о своих выводах к концу года, демонстрирует последние недели пребывания Трампа у власти, когда он цеплялся за «большую ложь» о сфальсифицированных выборах.

Ближайшие советники Трампа расценили его усилия, нацеленные на то, чтобы помешать Конгрессу признать его поражение, «сумасшедшими».

Также расследование показывает, как ложные заявления Трампа о фальсификации выборов побудили тысячи американцев приехать в Вашингтон, а затем пойти на Капитолийский холм.

Комиссия показала, как Трамп подверг опасности своего вице-президента Майка Пенса, когда тот председательствовал на совместном заседании Конгресса 6 января 2021 года, когда бунтовщики, подогретые рогами Трампа, направились в Капитолий.

Мятежники были очень близки к тому месту, куда был эвакуирован Пенс. На слушании Комиссии были впервые опубликованы фотографии, на которых видно, как вице-президент и его команда прячутся.

Бунтовщики из толпы кричали, что “Он [Пенс] заслуживает того, чтобы его сожгли вместе с остальными”, “Пенс нас предал” или даже “Повесить Майка Пенса».

Один из помощников Трампа, Николас Луна, свидетельствовал, что слышал, как Трамп называл Пенса «слабаком».

Председатель комиссии Бенни Томпсон процитировал слова Пенса о том, что «почти нет идеи более неамериканской», чем та, которой его просили следовать — отклонять голоса американцев.

По мнению Комиссии, как сообщает AP, Трамп ухватился за план консервативного профессора права Джона Истмана бросить вызов историческому прецеденту Закона о подсчете голосов на выборах.

На слушании прозвучали показания Эрика Хершманна, адвоката, консультирующего Трампа, где он сказал Истману: «Вы собираетесь развернуться и сказать 78 с лишним миллионам человек в этой стране, что ваша теория заключается в том, что именно так вы собираетесь аннулировать их голоса?» Он предупредил: «Вы вызовете беспорядки на улицах».

Слушания в четверг раскрыли план Истмана, предусматривающий отправку штатами альтернативных списков избирателей из штатов, которые оспаривал Трамп – Аризону, Джорджию, Мичиган, Пенсильванию и Висконсин.

Комитет заявил, что этот план Истмана был незаконным, а федеральный судья заявил, что Трамп «скорее всего да, чем нет», совершил преступления, пытаясь остановить сертификацию.

Комиссия также рассматривает вопрос о том, следует ли направить в Департамент юстиции дело об уголовном преследовании Трампа.