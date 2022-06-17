Федеральные агенты допрашивают американские технологические компании о том, как их компьютерные чипы оказались в российской военной технике, обнаруженной в Украине, пишет The Washington Post.

Издание сообщает, ссылаясь на слова источников, знакомых с этим вопросом, что ФБР и Агенты Министерства торговли наносят совместные визиты в технологические компании, чтобы узнать, как западные чипы и компоненты попали в российские радиолокационные системы, беспилотники, танки, наземное оборудование управления и прибрежные кораблях.

Источники говорят, что расследуется, как чип той или иной компании попал в оружейную систему, но тот факт, что чип компании обнаружен в системе, не означает, что будет расходоваться сама компания.

The Washington Post указывает, что неясно, какие именно компоненты исследуются. Кроме того, компании могли законно продавать основные компьютерные чипы российским военным без предварительного получения разрешения от правительства США, поэтому для выявления незаконных продаж необходимо определить тип чипа и дату продажи.

Федеральные расследования проводятся после того, как следователи и служба безопасности из Украины, Великобритании и других стран сообщают об обнаружении множества западной электроники в российской военной экипировке, поврежденной или брошенной в Украине. Детали были обнаружены в военных радиостанциях, бортовых системах защиты и в остатках крылатых ракет.

Известно, что США жестко контролируют продажу в Россию высокотехнологичных чипов и чипов, предназначенных для использования в военных целях, требуя от экспортеров получения государственной лицензии.

“Но продажи электроники ниже этого порога, в том числе той, что обычно встречается в коммерческих продуктах, не были широко ограничены до 2014 года (До аннексии Крыма, прим Славянской о Сакраменто), когда Соединенные Штаты начали требовать от экспортеров получения лицензий, прежде чем продавать более широкий ассортимент микросхем российским военным,” – пишет The Washington Post.