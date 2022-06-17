Вандал сорвал украинский флаг с одного из домов в Сан-Франциско

Происшествие случилось в Ричмонде, район Сан-Франциско. На видео с камеры наблюдения видно, как молодой мужчина в куртке Giants замечает украинский флаг возле дома, срывает его и кидает на землю. Попутно он сбил кашпо с цветами у того же дома.

Через несколько мгновений он срывает его с кашпо, сбивая кашпо на землю.

Камеры Леанны Давидяк, наполовину украинки, зафиксировали преступление.

По ее словам, потребовалось несколько вызовов, прежде чем прибыла полиция из участка Ричмонд, где раньше работал ее муж Рено Рапаньяни.