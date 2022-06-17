Украинским представителям LGBTQIA+ помогает организация из Сан-Франциско

Украинским представителям LGBTQIA+ помогает некоммерческая организация из Сан-Франциско.

Джастин Хилтон основал Safe Place International в 2017 году, организация помогает представителям LGBTQIA+, беженцам из гомофобных стран, где их до сих пор дискриминируют. Организация представлена в 7 странах — Мексике, Гватемале, Турции, Греции, Южной Африке, Уганде и Кении.

Организация обеспечивает основные потребности беженцев, жилье и поддержку беженцев и мигрантов.

В настоящее время некоммерческая организация работает в Польше и Румынии. У Safe Place International также есть запросы от партнеров в Польше и Молдове на временные убежища. Кроме того, украинские беженцы LGBTQIA+ быстро переезжают в другие части Европы, и им также понадобятся приюты.

“Мы с нашими партнерами стремимся открыть приюты в Брюсселе, Бельгия, и Берлине, Германия,” – говорится на сайте организации.

Сейчас организация активно помогает лесбийской паре, которая находится в Польше, завязывать связи в местном ЛГБТ-сообществе, оплачивать квартиру, искать работу и лечиться. Польша остается местом, где дискриминация ЛГБТ-сообщества по-прежнему широко распространена.