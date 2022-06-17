Gallup: число верующих в Бога американцев упало до нового минимума

Согласно результатам опроса Gallup, опубликованным в пятницу, число верующих в Бога американцев упало до нового минимума.

Опрос показал, что 81% верят в Бога по сравнению с 87% в 2017 году, 4 из 10 верят, что Бог может вмешаться от имени людей. Для сравнения, период с 1944 по 2011 год более 90% американцев верили в Бога.

Также, согласно опросу, 17% американцев заявили, что не верят в Бога, а меньше всего верят в Бога молодые либеральные американцы.

Вера в Бога за последние годы больше всего упала среди молодежи и людей левого политического спектра (либералов и демократов). Большинство других ключевых подгрупп испытали умеренное снижение веры, хотя у консерваторов и взрослых, состоящих в браке, практически не произошло никаких изменений.

Вера в Бога выше всего среди политических консерваторов (94%) и республиканцев (92%), что свидетельствует о том, что религиозность является основным фактором, определяющим политические разногласия в США.

42% всех американцев, кто верит в Бога, говорят, что Бог слышит молитвы и может вмешаться от имени человека; 28% верующих американцев говорят, что Бог слышит молитвы, но не может вмешаться, а 11% считают, что Бог не делает ни того, ни другого.

Основный вывод опроса Gallup: сегодня меньше американцев, чем пять лет назад, которые верят в Бога, и этот процент еще больше снизился по сравнению с 1950-ми и 1960-ми годами, когда верили почти все американцы. Тем не менее, подавляющее большинство американцев верят в Бога, независимо от того, означает ли это, что они верят в то, что высшая сила слышит молитвы и может вмешаться, или нет.