Американская система помощи при стихийных бедствиях нарушена

Система помощи при стихийных бедствиях нарушена – общественные активисты готовятся к сезону лесных пожаров и ураганов.

1 июня ознаменовалось официальным началом сезона лесных пожаров и ураганов в США. Поскольку серьезность стихийных бедствий из-за изменения климата увеличивается с каждым годом, некоммерческие организации работают вместе, чтобы оказать давление на избранных лидеров, чтобы те занялись тем, что они называют несостоятельной национальной системой помощи при стихийных бедствиях.

Активисты из Флориды, Орегона, Калифорнии, Луизианы и Техаса под лозунгом «Организация устойчивости» (“Organizing Resilience”) требуют действий в отношении долгосрочной инфраструктуры, устойчивой к изменению климата, которая поддерживает процветающую экономику.

На еженедельном брифинге EMS приглашенные специалисты – Эшли Шелтон, основатель, президент и главный исполнительный директор Power Coalition for Equity and Justice (Луизиана), Маккензи Марселин, менеджер по климатической справедливости, Florida Rising, Крисель Пэлэй, исполнительный директор коалиции HOME в Хьюстоне, Джинни Голдман, ведущий стратег, организация устойчивости, Дайси Бедолла Сотело, старший стратег Азиатско-Тихоокеанской экологической сети (Калифорния) i Эмили Тимм, соучредитель и соисполнительный директор, Workers Defense Project – рассказали о том, как местные сообщества реагируют на стихийные бедствия при отсутствии государственной поддержки в удовлетворении неотложных потребностей.

“FEMA (Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях) молчит две недели после шторма», — сказала Эшли Шелтон. “Это создает этот разрыв, когда люди в отчаянии, они шатаются и страдают”.

В прошлом году ураган Ида обрушился на Луизиану и унес жизни более 100 человек. В соответствии с соглашениями о взаимопомощи организации Шелтона удалось получить около 200 000 долларов в течение первой недели после урагана, чтобы покрыть расходы – такие как проживание, питание и оплата счетов.

«Мы проделали большую работу на этой законодательной сессии, чтобы принять закон о страховых компаниях, убедившись, что мы привлекаем их к ответственности перед своими клиентами… Многие положения не были ясны в их политиках, например, они не покрывали ветер или это размыто указано на случай стихийных бедствий», — сказала Эшли Шелтон.

Даже важная документация может быть уничтожена в случае стихийного бедствия, поэтому людям необходимо запрашивать эти документы в своих ипотечных и страховых компаниях, что требует длительных процессов.

В разговорах как на федеральном уровне, так и на уровне штатов Шелтон и ее команда продвигают идею предоставления налоговых льгот жертвам: $500 в течение первых трех месяцев после объявления бедствия для людей, живущих в этом районе.

Они также проводят семинары по всей Луизиане, чтобы обсудить, какие ресурсы доступны и как привлечь правительство к ответственности. «Мы должны были подать формы (в FEMA) примерно через полторы недели после урагана, но если сеть не работает, нет электричества и нет интернета, как кто-то должен это делать?» – спрашивает Эшли Шелтон.

Активисты настаивают на том, что на других языках, кроме английского, недостаточно информации о том, как подготовиться к стихийному бедствию или о том, какие шаги следует предпринять в случае стихийного бедствия.

«Испанские ресурсы были недоступны» во время сезона лесных пожаров в прошлом году, одного из худших за всю историю Западного побережья, сказал Дайси Бедолла Сотело, организационный директор Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste (PCUN), профсоюза, представляющего сельскохозяйственных рабочих в штате Орегон.

«Наши люди могут подписаться на экстренные оповещения, но они не получают их на том языке, на котором им это нужно. И не только испанский, но и языки коренных народов. Также говорят на многих других диалектах», — добавила она.

Сельскохозяйственные рабочие в Орегоне и других частях страны работают в налоговых условиях, которые усложняются из-за усиливающейся жары и продолжительных периодов токсичного дыма от близлежащих лесных пожаров. Благодаря организации Дайси Бедоллы, OSHA (Управление по безопасности и гигиене труда) недавно приняло правила дыма и жары, чтобы защитить сельскохозяйственных рабочих в предстоящем сезоне.

«Мы проводим разъяснительную работу везде, где находим наших членов сообщества и сельскохозяйственных рабочих. У нас есть компонент быстрого реагирования, учим их, как искать эти ресурсы, какие документы они должны иметь, как подготовить аварийный рюкзак… мы определенно намного лучше подготовлены, чем два года назад, когда нас поразил первый лесной пожар,” — пояснила она.

Тем не менее, несмотря на эти меры, люди без документов, составляющие большую часть сельскохозяйственных рабочих страны, не имеют права на помощь. Вот почему в прошлом сезоне штату и трем дочерним организациям пришлось создать чрезвычайный фонд, поскольку фермеры были слишком напуганы, чтобы обращаться в государственные учреждения за помощью. «Они не знают, какие будут последствия», — добавила Дайси Бедолла.

Стихийные бедствия также влияют на психическое здоровье выживших. По словам Крисель Пэлэй, зимний шторм Юрий в 2021 году, принесший беспрецедентные морозы в Техас и сбой в энергосистеме, привел к тому, что у сообщества появилось посттравматическое стрессовое расстройство.

“Нас оставили на морозе и в темноте на четыре дня, а в некоторых районах даже на недели,” — вспоминает Пэлэй. “После того, как температура повысилась и водопроводные трубы нагрелись, случилась еще одна катастрофа, когда трубы лопнули, и мы остались без рабочего водопровода.”

Крисель Пэлэй также сказала, что техасцы, живущие вдоль побережья Мексиканского залива, обеспокоены не только энергосистемой, но и ухудшением условий, усугубленным этими экстремальными явлениями.

Ее коалиция работает с руководителями городов и округов в Хьюстоне, чтобы удовлетворить потребность в дополнительных ресурсах среди членов сообщества.

Доступ к жилью и его доступность остаются главной проблемой для многих активистов, которые говорят, что жители с низким доходом в таких штатах, как Флорида, где цены стремительно растут, вынуждены переезжать в регионы, более уязвимые для стихийных бедствий, вызванных изменением климата.

«Многие люди испытывают нехватку жилья, не зная, где они будут жить дальше», — сказал Маккензи Марселин, менеджер по климатической справедливости в Florida Rising. «В начале этого сезона ураганов это вызывает серьезную озабоченность».

Марселин и его коллеги координируют кампанию «Справедливость в каждом квартале», настаивая на усилении ответственности и надзора за домовладельцами по всему штату, гарантируя, что они соблюдают местные постановления о безопасности и реализуют антидискриминационную политику в отношении жилья.

«Мы также настаиваем на 90-дневных уведомлениях о выселении для беременных женщин и арендаторов с детьми», — сказал Марселин. «Мы считаем, что жилье — это право, поэтому мы пытаемся принять закон, чтобы защитить арендаторов и убедиться, что у них столько же прав, сколько у этих застройщиков».