Русская православная церковь собирает деньги для помощи Украине

Синод Русской православной церкви в Сан-Франциско (Western American Diocese, Russian Orthodox Church Outside Russia) объявил сбор финансовых средств для помощи Украине.

«Мы призываем наших верующих усердно поддерживать страждущих. Их нужды велики, как и наша возможность помочь им, – говорится на сайте Синода церкви».

По словам администрации религиозной организации «все собранные средства будут направлены митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и митрополиту Святогорского монастыря Арсению, чтобы они могли использовать эти средства на благо наиболее нуждающихся».

«Славянский Сакраменто» ранее писал о поддержке Русской православной церковью заграницей патриотических проектов из Москвы. В частности, ранее, на протяжении ряда лет, церковь продвигала деятельность российского казачества в штате Калифорния. Этот религиозный институт, совместно со Славянской миссионерской церковью «Вифания» из Сакраменто занимался организацией полувоенных молодежных лагерей в штате.