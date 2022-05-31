У калифорнийского магазина возникли проблемы из-за “русского” названия

Икорная магазина из Района Залива заявил, что в последнее время он получает гневные сообщения в связи с неправильным восприятием названия компании – Икра царь Николай (Tsar Nicoulai Caviar). Особенно много антироссийских комментариев компания стала получать после российского вторжения в Украину.

Президент компании живет Али Болурчи в Ист-Бэй, штаб-квартира компании находится в Конкорде, рыбу для икры выращивают под Сакраменто.

По его словам, ве продукты компании – американские и нет никакой связи с Россией или российским бизнесом, сообщает NBCBayArea.

Как пояснил Али Болурчи, название компании было выбрано при ее основании в 1984 году. «Николай» произошло от шведского деда основателя, а «царь» решили добавить, чтобы побудить клиентов попробовать икру осетровых рыб, выращенных в Калифорнии.