18 мая посольство США возобновило свою работу в Киеве

Об этом сообщает Госдеп на своем сайте.

“Три месяца назад мы приспустили наш флаг над посольством США в Киеве, Украина, всего за несколько дней до того, как российские войска хлынули через границу Украины, чтобы вести неспровоцированную, ничем не оправданную войну по выбору президента Путина… Теперь этот день настал. Сегодня [18 мая, прим “Славянского Сакраменто”] мы официально возобновляем работу посольства США в Киеве… Мы гордимся и продолжаем поддерживать правительство и народ Украины, когда они защищают свою страну от жестокой агрессивной войны Кремля,” – говорится в пресс-релизе Госдепа.

Подчеркивается, что “выдвинуты дополнительные меры для повышения безопасности наших коллег, которые возвращаются в Киев”.

“Мы полны решимости противостоять грядущим вызовам. Война бушует. Российские силы каждый день несут смерть и разрушения на украинской земле. Миллионы украинцев вынуждены покинуть свои дома и оплакивать потерю своих близких. С твердой целью мы подтверждаем нашу приверженность народу и правительству Украины, и мы с нетерпением ожидаем выполнения нашей миссии из посольства США в Киеве,” – говорится в заявлении Госдепа.