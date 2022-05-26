Сорос: Украина может стать началом Третьей мировой войны

Джордж Сорос: чем слабее становится Путин, тем более непредсказуемым он становится.

91-летний финансист-миллиардер Джордж Сорос заявил в минувший вторник в Давосе, что вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны.

“Вторжение могло быть началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее,” — сказал Сорос.”Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию — как можно скорее победить Путина. В этом суть”.

«Но перемирие недостижимо, потому что ему нельзя доверять», — сказал Сорос. «Чем слабее становится Путин, тем более непредсказуемым он становится».