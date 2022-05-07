Итальянские власти в пятницу конфисковали яхту, которая может принадлежать В.Путину

Яхта «Шехерезада», стоимость которой оценивается в 700 миллионов долларов, стала предметом расследования финансовой полиции Италии. Предположительно, она принадлежит президенту России В.Путину. Итальянская полиция заявила, что делает все возможное, чтобы установить владельца.

Согласно веб-сайту SuperYachtFan, «Шехерезада» была построена немецкой компанией Luerssen в 2020 году, у нее есть две вертолетные площадки, бассейн и кинотеатр.

Несколько месяцев яхта была пришвартована для ремонтных работ на верфи в Марина-ди-Каррара, в приморском городе Масса.

В заявлении итальянского министерства экономики говорится, что после расследования министр экономики и финансов Даниэле Франко подписал указ о конфискации яхты.