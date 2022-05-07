Суд добивается конфискации мегаособняка, приобретенного на доходы от армянской коррупционной схемы

Департамент юстиции добивается конфискации мегаособняка, приобретенного на доходы от армянской коррупционной схемы.

Соединенные Штаты добиваются конфискации мега-особняка площадью более 30 000 квадратных футов в районе Холмби-Хиллз в Лос-Анджелесе в соответствии с иском о конфискации, в котором утверждается, что особняк был куплен за взятки, заплаченные армянским бизнесменом семье Гагика Хачатряна, бывшего высокопоставленного армянского государственного деятеля, сообщает Департамент Юстиции.

66-летний Хачатрян, известный как «Суперминистр», занимал пост председателя Комитета государственных доходов Армении с 2008 по 2014 год и министра финансов с 2014 по 2016 год.

В иске, который был подан в понедельник в федеральный суд Лос-Анджелеса, утверждается, что бизнесмен Седрак Арустамян заплатил Хачатряну и его семье более 20 миллионов долларов в виде взяток в обмен на льготный налоговый режим для его бизнеса. Эти взятки якобы были использованы для покупки недвижимости Holmby Hills, которая недавно была выставлена ​​на продажу за 63,5 миллиона долларов.

В Армении Хачатряна и его сыновей обвиняют в получении взятки в нарушение Уголовного кодекса, также возбуждены уголовные дела против Арустамяна за дачу взяток.