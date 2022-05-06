Байден объявил о дополнительных 150 миллионах долларов на военную помощь Украине

Белый дом распространил заявление о выделении еще одного пакета помощи Украине, в который входят дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование. Согласно меморандуму Государственного департамента, речь идет о предоставлении помощи в размере до 150 миллионов долларов.

“Сегодня Соединенные Штаты продолжают нашу решительную поддержку храбрым людям Украины, которые защищают свою страну от агрессии России”, – говорится в сообщении Белого дома.

В то же время Президент США подчеркнул, что этим новым траншем администрация «почти исчерпала финансирование», на которое имела полномочия Конгресса на помощь Украине в войне с Россией.

Байден призвал Конгресс оперативно предоставить финансирование «для укрепления Украины на поле боя и за столом переговоров».

«Чтобы Украина добилась успеха в этой следующей фазе войны, ее международные партнеры, включая США, должны продолжать демонстрировать наше единство и нашу решимость обеспечить бесперебойное поступление оружия и боеприпасов в Украину», – заявил Президент.