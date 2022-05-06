Секретные дроны Phoenix Ghost направлены в Украину

Секретный ударный дрон Phoenix Ghost, созданный Aevex Aerospace, настолько секретен, что нет официальных фотографий или видео с ним, но, по словам представителей Пентагона, он работает аналогично дронам Switchblades.

Администрация Байдена заявила, что направит в Украину 121 Phoenix Ghost.

По словам, эксперта по национальной безопасности Рон Би, дроны Switchblade может зависать около 30 минут прежде, чем атаковать ее. Есть сообщения, что Ghost может оставаться в воздухе в течение нескольких часов.

“Это передовая технология беспилотников, которая ранее не использовалась в Украине,” — сказал Рон Би.