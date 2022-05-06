Война России против Украины усугубила проблемы в Америке

Война России против Украины усугубляет проблемы на Американском континенте, передает VOA. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в своей речи на ежегодной Вашингтонской конференции по Америке, организованной Бюро Госдепа по Западному полушарию, а также Советом Америк в Вашингтоне.

“Российская брутальная война против Украины усугубила многие из существующих проблем, начиная с роста цен на важные сырьевые материалы в Америках, до удобрений, пшеницы и бензина, прервала ключевые экспортные рынки для многих отраслей в Америках и заставила домохозяйства региона предпринимать нелегкий выбор, из-за стремительного роста расходов на проживание”, – подчеркнул американский дипломат.

В ходе конференции обсуждалась подготовка к саммиту Америк, который состоится в Лос-Анджелесе в следующем месяце. Среди важных тем в регионе Блинкен отметил экономические последствия и вопросы здравоохранения, которые поставила пандемия COVID-19, “грязное и непровоцированное нападение России на Украину, а также рост угроз для свободных и демократических обществ со стороны Китая и других авторитарных правительств”.