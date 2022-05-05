Во Львове задержали подозреваемых в продаже гуманитарной помощи и снаряжения для ВСУ

Как сообщает украинская пресса, сотрудники СБУ Львовской области задержали президента Международного Инвестиционного Офиса, бывшего главу Управления инвестиционной политики Львовской облгосадминистрации Романа Матиса и главного редактора местного издания Mind.UA Евгения Шпитко.

Их обвиняют в незаконном использовании гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований и безвозмездной помощи.

“Роман Матис и Евгений Шпитко продавали гуманитарку и снаряжение для военных ВСУ и других военных формирований, защищающих Украину от российской армии. Они присваивали пожертвования благотворителей, перечислявших средства на счета общественной организации “Юридическая сотня”, так и на собственные банковские счета, впоследствии выводили их через банковские терминалы и отделения”, — сообщили Lviv.Media со ссылкой на источники в СБУ.

Как отмечают СМИ, Романа Матиса и Евгения Шпитко задержали сотрудники СБУ во время получения денег и передачи военного снаряжения.