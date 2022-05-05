Джо Байден посетил производство противотанковых ракет Javelin

Выступая перед сотрудниками завода Lockheed Martin во вторник, президент Байден подчеркнул важность американского оружия и военного оборудования союзников США в деле обороны Украины. Стоит отметить, что завод Lockheed Martin производит знаменитые противотанковые ракеты Javelin, которые широко используются в ходе войны между Россией в Украиной.

«Вы даете возможность украинцам защищать свою свободу, — сказал г-н Байден собравшимся сотрудникам. – Ваша работа имеет огромное значение для борцов, которые находятся под огромным давлением и огневой мощью», — сказал Байден, добавив, что на данный момент, у украинских вооруженных сил в десять раз больше ракет Javelin, чем российских танков на фронте.

Ранее Байден призвал Конгресс санкционировать дополнительную помощь Украине в размере 33 миллиардов долларов, при этом законодатели предупредили, что запасы основного противотанкового оружия армии и корпуса морской пехоты США истощаются из-за войны.