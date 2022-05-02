“США осуществят денацификацию Путина”

Юрий Швец: “Побед РФ в Украине до 9 мая не будет”. Financial Times: парада 9-го мая не будет.

“Ядерная риторика США и россии поднялась до уровня карибского кризиса, говорит эксперт разведки Юрий Швец, – Росcия и ее вооруженные силы должны быть денацифицированы; то что делают русские солдаты – это геноцид; эта война является угрозой всему человечеству; бряцание ядерным оружием является признанием поражения; США готовы к более активной войне на стороне Украины и, если понадобится, применить ядерное оружие”.