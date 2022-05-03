В Районе залива можно будет арендовать спальную капсулу за 800 долларов в месяц

Несмотря на пандемию, спрос на жилье в Районе залива Сан-Франциско не уменьшается. Поэтому в Кремниевой долине попробуют новую концепцию — аренда небольших спальных капсул в общем доме, которую разработала компания Brownstone Shared Housing.

Стоимость индивидуальной капсулы – 800 долларов в месяц, помещениями общего пользования в доме являются кухня и ванные комнаты другие помещения.

Как сообщает NBCBayArea, капсулы оснащены вентилятором с регулируемой температурой, освещением, складным столом и любыми личными деталями, которые они хотели бы добавить.