Из «Азовстали» происходит эвакуация мирного населения

Организация Объединенных Наций заявила в воскресенье, что она проводит «операцию по обеспечению безопасного прохода», чтобы вывести до 1000 украинских гражданских лиц с металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает VOA со ссылкой на Reuters.



Как сообщалось ранее, в воскресенье, после эвакуации людей, находившихся на заводе, приблизительно 50 украинских мирных жителей достигли относительной безопасности в селе Безымянное, расположенном примерно в 30 км от Мариуполя.

Представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов сообщил, что в субботу началась «операция по обеспечению безопасного прохода», которая координируется с Международным комитетом Красного Креста, Украиной и Россией.

Ранее сообщалось от том, что Украина и Россия провели обмен военнопленными.

Офис вице-премьера Украины Ирины Верещук сообщил в соцсетях, что Украина и Россия в субботу успешно осуществили обмен военнопленными.

«Мы возвращаем домой 14 наших людей: семерых военнослужащих и семерых гражданских лиц. Для меня это особый обмен: один из солдат – беременная женщина», – говорится в заявлении Ирины Верещук в Фейсбуке и Телеграме.

Власти России пока не подтвердили факт проведения обмена пленными.