В Херсонской области произошла перестрелка между бурятами и чеченцами. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины (ГУР).

«В оккупированной Киселевке (Чернобыльское сельское поселение Херсонской области) произошла перестрелка между военными чеченской и бурятской национальности. В ночном противостоянии приняло участие по 50 человек с каждой стороны».

По словам украинских разведчиков, причины целевого конфликта – нежелание бурятов вести агрессивные боевые действия и условия «неравноправия» с чеченцами.

Последние вообще не находятся на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве “заградительных отрядов”. Их задача — заставить оккупационные подразделения к активным действиям. То есть открыть огонь по тому, кто пытается отступить.

«Другая причина – неравномерность распределения грабежей. Основные «сливки» от мародерства получают те же чеченцы, – сообщают в ГУР. – По причине нежелания принимать участие в наступательных действиях произошел конфликт между командирами и личным составом частей ВС РФ в оккупированной Федоровке Запорожской области. Россияне жалуются местным жителям на мошенничество при подписании контрактов и получении согласия на участие в боевых действиях».

Выяснилось также, что российским подрядчикам обещали операцию по «крымскому сценарию». То есть отсутствие сопротивления со стороны Украины, выделение жилья на оккупированных территориях и спокойное прохождение службы.

Увидев реальную картину, многие россияне отказались вести дальнейшее служение. Это вызвало конфликт, выяснять в котором приехали представители ФСБ. Часть военнослужащих после допросов увезли в неизвестном направлении. К месту службы они не вернулись.

Точное число раненых и погибших в потасовке на данный момент неизвестно.