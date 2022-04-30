В Украине погиб первый американец, воюющий с оружием в руках

О гибели 22-летнего Вилли Кэнсела, приехавшего в Украину по частному военному контракту, сообщила его семья, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В пятницу, семья гражданина США Вилли Кэнсела сообщила о его гибели. Кэнсел стал первым американцем, погибшим в ходе участия в военных действиях в Украине. 22-летний бывший морской пехотинец из штата Теннесси отправился воевать на стороне Украины, подписав контракт с частной военной фирмой, рассказала CNN мать Вилли, Ребекка Кабрера.

«Он хотел туда (в Украину), потому что верил в то, за что украинцы сражаются, и хотел быть частью этого, хотел помочь ликвидировать конфликт там, чтобы он не перекинулся сюда, и чтобы Америке не пришлось вовлечь в него больше своих солдат», – пояснила Кабрера.

Вдова Вилли Кэнсела, Бриттани, осталась с 7-месячным сыном.

До отправки в Украину Кэнсел служил тюремным охранником и подумывал о том, чтобы стать полицейским или пожарным. 12 марта он прибыл в Польшу и почти сразу же был переправлен через границу в Украину в составе подразделения, где были и другие иностранцы, пишет CNN.

Госдепартамент США по этому случаю выпустил пресс-релиз, в котором говорится следующее:

«Мы в очередной раз подчеркиваем, что гражданам США не следует отправляться в Украину по причине идущего там вооруженного конфликта, а также из-за того, что граждане США могут привлечь особое внимание спецслужб правительства России. Гражданам США, уже находящимся в Украине, следует покинуть страну незамедлительно, при условии, что это безопасно, используя любые коммерческие или частные наземные транспортные средства».