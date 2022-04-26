“Мы должны изолировать Россию, иначе она будет распространять ложь и дезинформацию”, – сообщила постоянная представительница Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

Следующие несколько дней события в Украине снова будут в центре внимания ООН.

Генсек Гутерриш посетит Россию и Украину, а Генеральная ассамблея должна рассмотреть резолюцию, цель которой – сделать использование права вето постоянными членами Совбеза более контролируемым со стороны Генассамблеи.

Об этом корреспондентка VOA поговорила с представительницей Великобритании при ООН Барбарой Вудворд.