Блинкен – России: «Наше полушарие поддерживает Украину»

Постоянный совет ОАГ проголосовал приостановить статус России как наблюдателя, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) принял решение приостановить статус России как наблюдателя при организации вследствии ее вооруженного вторжения в Украину.

В тексте одобренной резолюции говорится, что организация «немедленно приостановит статус Российской Федерации в качестве постоянного наблюдателя при ОАГ».

Эта мера, отмечается в документе, будет действовать «до тех пор, пока российское правительство не прекратит военные действия, не выведет все свои вооруженные силы и военную технику из Украины в пределах ее международно признанных границ и не вернется на путь диалога и дипломатии”.

В сообщении на странице организации в Твиттере говорится, что резолюция была одобрена 25 голосами «за» при восьми воздержавшихся. Никто не голосовал против.

В числе воздержавшихся – Аргентина, Бразилия, Боливия, Мексика, Сальвадор, Гондурас, Сент-Китс и Невис, а также Сент-Винсент и Гренадины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал принятое решение.

«Принятием этой резолюции государства-члены ОАГ продемонстрировали, что мы не стоим в стороне перед лицом нарушений международного гуманитарного права и прав человека российским правительством, – заявил Блинкен. – Наше полушарие поддерживает Украину».

«Жестокое нападение российского правительства на территориальную целостность Украины и ее суверенитет демонстрирует полное презрение Кремля к ценностям демократии и уважению прав человека – ценностям, которые лежат в основе межамериканской системы», – добавил глава американской дипломатии.

Блинкен заявил, что США высоко оценивают усилия правительств Антигуа и Барбуда и Гватемалы, возглавивших работу по принятию резолюции, а также всех правительств, поддержавших ее.

«Сегодняшние действия ОАГ посылают четкий сигнал Кремлю, – указал госсекретарь. – Подавляющее число стран американских континентов призвали Кремль прекратить его бессовестную сознательную войну, вывести войска и соблюдать международное право».

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ему не дали выступить на заседании ОАГ, где было принято решение о приостановлении статуса России как постоянного наблюдателя.