Австралия ввела санкции в отношении 147 российских граждан

Общее число россиян, попавших под действие санкций Австралии, приблизилось к 750, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Вследствие вооруженного вторжения России в Украину, Австралия объявила о введении санкций в отношении 147 российских граждан.

Санкционный список был распространен в пятницу австралийским министерством внутренних дел.

В сообщении ведомства указано, что автономные санкции Австралии вводятся в отношении 144 сенаторов Совета Федерации Федерального Собрания России, а также Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой, которые в документе названы “дочерьми президента России” Владимира Путина, и Екатерины Винокуровой, которая названа “дочерью главы МИД России” Сергея Лаврова.

Министр иностранных дел страны Марис Пейн отметила, что в дальнейшем “Австралия продолжит вводить ограничительные меры против тех, кто несет ответственность за агрессию России в адрес Украины или обладает рычагами влияния в стране”.

По даннам министерства, общее число россиян, попавших под действие санкций Австралии, приблизилось к 750.