Российские войска видят своей задачей выход к Приднестровью

Генерал-майор Миннекаев выступал на собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Российские войска видят задачей второго этапа войны в Украине установление полного контроля над Донбассом, южной Украиной, обеспечение сухопутного коридора в Крым и выход к молдавским границам.

Об этом 22 апреля заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.

Генерал-майор Миннекаев выступал на собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области. Его цитируют многочисленные российские СМИ.

По словам генерала, контроль над югом Украины позволил бы армии “воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики”.

Кроме того, заявил генерал, контроль над югом Украины позволил бы получить “ещё один выход” к граничащему с Одесской областью Украины Приднестровью.

По его словам, там “отмечаются факты притеснения русскоязычного населения”.

Приднестровье — молдавский регион, больше 30 лет контролируемый пророссийскими сепаратистами. Что имел в виду российский военачальник — не уточняется.

“Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну. Вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое. Они никогда не любили Россию”, – добавил генерал.

Миннекаев утверждал, что росийская армия обладает техническим превосходством на суше, море и в воздушном пространстве.

Он добавил, что операция должна быть “успешно доведена до логического завершения” и заверил, что все поставленные задачи будут выполнены.

Президент России Владимир Путин ранее заверял, что задачей российское армии является «освобождение» Донбасса.