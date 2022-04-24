В пасхальное воскресенье российские войска штурмуют «Азовсталь»

На прошлой неделе Москва отдала приказ о жесткой блокаде завода, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Украинские официальные лица сообщили в воскресенье, что Россия нанесла авиаудар по заводу «Азовсталь» в осажденном Мариуполе.

Напомним, что российские войска окружили завод в начале марта; в течение прошедшего времени они постепенно взяли под контроль большую часть города.



На прошлой неделе Владимир Путин отдал приказ о жесткой блокаде предприятия, где находятся тысячи украинских солдат и мирных жителей.



Тем временем Международный комитет Красного Креста в распространенном в воскресенье заявлении подчеркнул, что «глубоко встревожен ситуацией в Мариуполе, где население остро нуждается в помощи».

«Необходимо срочно обеспечить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ, чтобы тысячи гражданских лиц и сотни раненых могли добровольно покинуть город, в том числе из района завода «Азовсталь»», – говорится в заявлении МККК.



Бомбардировка завода произошла в день, когда Украина отмечает православное пасхальное воскресенье.

Тем временем советник президента Украины Алексей Арестович сообщил в воскресенье в социальных сетях, что для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. Агентство Reuters пока не смогло подтвердить эту информацию из независимых источников.

Ранее Зеленский заявил, что Украина «ожидает конкретного оборудования и конкретного оружия» в результате первого официального визита представителей правительства США с момента вторжения России в Украину 24 февраля.

В четверг Зеленский встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.