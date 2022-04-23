Как будет работать программа приема переселенцев из Украины в США

Президент США Джо Байден заявил о запуске программы Uniting for Ukraine, цель которой легально принять в Соединенных Штатах до 100 тысяч переселенцев из Украины. “Эта новая программа позволит украинцам, которые ищут убежища, приехать напрямую из Европы в США”, – сказал американский президент. “Голос Америки” рассказывает, что известно сейчас о том, как будет работать механизм приема людей из Украины.

Податься на программу United for Ukraine смогут граждане Украины, проживавшие в Украине по состоянию на 11 февраля 2022 года, говорится на сайте Министерства внутренней безопасности США, и у которых есть спонсора в Соединенных Штатах.

Ожидается, что подать на программу можно будет с 25 апреля. Сделать это можно будет онлайн.

Украинцы, одобренные после этого процесса, получат разрешение на прибытие в США и получат право проживать в стране до двух лет. При необходимости они также могут получить разрешение на работу в Соединенных Штатах.

Чтобы воспользоваться программой для переселенцев, украинцам не обязательно иметь родственников в Соединенных Штатах, несмотря на предварительные заявления правительственных чиновников США, что фокус программы будет прежде всего на воссоединении семей.

Спонсорами могут быть граждане США или проживающие в стране лица, а также общественные организации в США. Эти лица или организации должны будут пройти специальную проверку безопасности, а также подтвердить финансовую способность спонсировать украинских граждан, которые прибудут в США по программе.

В правительстве США упорно не рекомендуют украинцам ехать в Мексику, чтобы оттуда попасть в США. С 25 апреля всем гражданам Украины, не имеющим американской визы и пытающимся попасть в Соединенные Штаты через границу с Мексикой без предварительного разрешения на поездку через программу United for Ukraine, будет отказано во въезде, сообщается на сайте Министерства внутренней безопасности США.

Статус временной защиты (TPS) будет действовать в течение 18 месяцев – с помощью этой программы временно остаться в США смогут также украинцы, у которых есть обещанный период действия визы, или у кого срок ее действия закончился.