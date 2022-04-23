“Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, Украина выйдет из любых переговоров”

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции в киевском метро.

«Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будут проведены псевдореферендумы на оккупированных территориях, Украина выйдет из любых переговоров. Наша разведка работает, мы знаем, что происходит в оккупации. Дипломатического завершения войны при таких сценариях не будет», – сказал Зеленский, выступая перед прессой в на одной из станций киевского метро.

Что касается поставок западного оружия, Украине все равно, что думает по этому поводу Россия. “Они сами нам много техники “поставили” – мы помним, как они бросали вооружение и убегали”, – сказал украинский лидер.

Говоря о переговорах на высшем уровне, Зеленский сказал:

«Я не боюсь встречи с президентом [Путиным]. Бояться я просто не имею права, потому что наш народ показал, что ничего не боится, голыми руками останавливал танки. Как и ВСУ, нацгвардейцы. Люди боятся за своих детей, да. И потому нормальный лидер не должен бояться, когда речь идет о нашем государстве и независимости».

Говоря о борьбе украинского народа за независимость, президент Украины заявил:

«Нас не уважали в России и презирали на уровне власти и на уровне большинство общества. Там не считают наше государство независимым, не уважают нашу культуру и ценности, считают, что мы не имеем права на самостоятельность, а значит, права на жизнь. Вот против этого мы и боремся».