Washington Post о рельсовой партизанской войне в Беларуси

Первая «рельсовая война» была организована белорусскими партизанами во время Второй Мировой Войны. Они взрывали железнодорожные станции и железнодорожные пути, чтобы создать логистические проблемы для наступающих войск нацистской Германии.

80 лет спустя белорусские диссиденты организовали вторую рельсовую войну – на этот раз против нацистской России.

Как пишет Washington Post, в саботаже железных дорог, соединяющей Россию с Украиной через Беларусь, участвовали несколько групп: железнодорожные работники, диссиденты из белорусских спецслужб и хакеры.

«Кибер-Партизаны» – белорусские айтишники в изгнании – взломали устаревшие белорусские компьютерные системы еще до начала войны. Когда началось наступление, они провели 5 кибератак против сигнальных коробок, что практически остановило передвижение поездов.

Параллельно с этим работники железной дороги сообщали о передвижении российских составов партизанам, которые организовывали диверсии.

Конечно, причин для поражения захватчиков на севере Украины много, но часть заслуги безусловно принадлежит белорусским партизанам. Они в буквальном смысле парализовали значительную часть системы снабжения российских войск.

Белорусские власти арестовали как минимум 11 человек. Троим прострелили колени во время ареста. Это должно было испугать белорусское сопротивление. Но они опоздали, потому что российские войска уже отступили.

Уже начали поступать сообщения, что партизаны продолжают саботировать железную дорогу уже на территории России, пытаясь подорвать российскую логистику на востоке Украины.

Dmitry Abramson