Украинские власти расследуют коррупционную схему одного крупных из чиновников

Генпрокуратура Украины занимается делом о “необоснованном использовании 10 млн грн бюджетных средств”. В деле фигурирует экспредседатель Госрезерва Украины, которому предъявлено подозрение в использовании нечестной схемы по закупкам моторного масла для государственных нужд.

«При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора бывшему председателю Государственного агентства резерва Украины уведомлено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины), – говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры. – По данным следствия, бывший глава Госрезерва Украины в 2017 году необоснованно использовал более 9,5 млн грн бюджетных средств на оплату и поставку в государственный резерв сверхнормовых тонн моторного масла, разрешения на финансирование которых не было”.

Стоит уточнить, что в этот период должность главы Государственного резерва Украины занимал Вадим Мосийчук.

В настоящее время проведены обыски по месту жительства подозреваемого, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее появилась информация о скоплении большого количества военных и гуманитарных грузов в западной части Украины. Некоторые эксперты высказывают опасения, что поступаемая с Запада техника и вооружение может подвергаться расхищениям местными властями.