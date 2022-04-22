Путин сильно постарел и осунулся за два месяца войны

Как отмечают обозреватели, на последней встрече с министром обороны, президент РФ заметно осунулся и все 12 минут диалога сидел в неестественной позе.

Вчера по всех русскоязычных СМИ, а также в телеграм-канале Министерства обороны Российской Федерации показали видео официальной встречи президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. В то время, как армия РФ несет существенные потери в войне с Украиной, Сергей Шойгу рассказал Путину о взятии многострадального Мариуполя, а также о невозможности взятия металлургического завода “Азовсталь”, где засели остатки батальона “Азов”, до последнего защищающего свою землю от захватчиков.

Как отмечают эксперты и независимые наблюдатели, Путин был вынужден был отступить от своих первоначальных планов и сообщить, что “лазать по подвалам не будем”, ибо бережет жизни своих элитных войск.

Впрочем, такое демонстративное отступление, скорее всего, объясняется двумя причинами: 1) изрядно потрепанные силы российской армии не в состоянии взять дерущийся насмерть “Азов”, и 2) не могут взять силой, попытаются взять измором, либо хитростью, как это было в ходе штурма театра “Норт-Ост” на Дубровке в 2002 г. или начальной школы в Беслане в 2004. Вариантов всего два – либо пустить газы, либо держать азовцев в бетонной мышеловке, используя их как дополнительный козырь в ходе мирных переговоров с Киевом.

Что же касается здоровья президента РФ, то, как отмечают журналисты-расследователи, по всем признакам Путин испытывает проблемы со спиной еще с 2012 г., когда он неудачно упал с лошади. И, как бы кремлевские пиарщики не стремились скрыть возрастные изменения Путина, то хромота российского лидера, то потенциальный тремор рук время от времени попадают в телеобъективы журналистов.

Российское издание “Проект” недавно выпустило объемное расследование, в котором сообщается, что вслед за Владимиром Путиным вот уже много лет постоянно следует группа из разнокалиберных медиков, включая даже хирурга-онколога.

Примечателен также и тот момент, что на протяжении всей встречи с Шойгу В. Путин неестественным образом держался за стол обеими руками, как бы боясь потерять равновесие. Но, как говорят медицинские эксперты, данное поведение можно объяснить потенциальным тремором рук, который возможен у людей, больных Альцгеймером, или людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как известно, болезнь Альцгеймера не поддается лечению.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com