В США начали использовать нефть из стратегического резерва

В течение последующих шести месяцев на рынок каждый день будет поставляться по 1 млн баррелей нефти, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Министерство энергетики США объявило в четверг о заключении контрактов на поставку первых 30 млн баррелей нефти, выставленных правительством Соединенных Штатов на продажу из стратегического государственного резерва. В течение следующих шести месяцев на рынок будет ежедневно поступать по 1 млн баррелю нефти. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Президент Байден использует все имеющиеся в его распоряжении инструменты для борьбы с путинским повышением цен, – говорится в заявлении. – Эти поставки будут продолжаться. И благодаря круглосуточным дипломатическим усилиям наши партнеры и союзники взяли на себя обязательство высвободить дополнительно 60 миллионов баррелей».

Псаки отметила, что продажа нефти из стратегического запаса США является только одним из инструментов, которые администрация Байдена задействовала для снижения стоимости энергоресурсов для простых американцев. На прошлой неделе президент объявил, что его администрация планирует этим летом разрешить продажу бензина E15 во всех частях страны, чтобы американцы имели доступ к большему выбору и более низким ценам, напомнила Джен Псаки.

«Администрация продолжает работать над достижением реальной энергетической независимости, быстро снижая нашу зависимость от нефти, включая объявление на этой неделе о важнейших инвестициях в экологически чистую энергетику», – говорится в заявлении.