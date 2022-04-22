В Госдепартаменте назвали дезинформацией заявление Путина о победе в Мариуполе

Накануне российский президент объявил об «освобождении» крупного украинского портового города на Азовском море, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Представитель Госдепартамента США назвал «дезинформацией» заявление, сделанное в четверг российским президентом Владимиром Путиным, который объявил о «победе» и «освобождении» портового города Мариуполя, находившегося в осаде на протяжении почти двух месяцев.

Объявив о «победе», Путин отметил, что он приказал российским войскам заблокировать все выходы из металлургического комбината, принадлежащего компании «Азовсталь», «чтобы муха не пролетела».

Госдепартамент заявил, что, по информации Соединенных Штатов, украинские силы все еще удерживают позиции в Мариуполе, и назвал заявление Путина об освобождении города «очередной дезинформацией из заезженной методички».

Выступая на пресс-брифинге в Госдепартаменте, официальный представитель Нед Прайс отметил, что план Кремля в отношении украинцев, остающихся на территории «Азовстали», состоит в том, чтобы «попытаться уморить их голодом, закрыв наглухо этот объект». По словам Прайса, партнеры США «используют имеющиеся у них рычаги воздействия на Российскую Федерацию» для спасения украинцев, оставшихся в Мариуполе.

«Мы обсуждаем это с нашими украинскими партнерами, мы хотим, чтобы у тех, кто хочет уехать из города, была возможность уехать, и это то, к чему мы будем продолжать призывать, и это то, чему будет все так же уделяться внимание», – подчеркнул Прайс.

В сегодняшнем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский обратился с очередной просьбой к западным странам прислать больше оружия и ввести новые экономические санкции против Москвы. В обращении к форуму Всемирного банка он сказал, что Украине нужно 7 миллиардов долларов в месяц, чтобы компенсировать экономические потери, вызванные российским вторжением.

«Это всего лишь первый шаг [для России] к установлению контроля над Восточной Европой, к уничтожению демократии в Украине, – сказал Зеленский в сегодняшнем видеообращении к португальскому парламенту. – Мы боремся не только за свою независимость, но и за наше выживание, за наш народ, чтобы его не убивали, не пытали и не насиловали».

Зеленский обвинил российскую армию в совершении множества зверств в Украине, в том числе в Мариуполе, и призвал мировое сообщество разорвать отношения с Москвой.

Контроль над Мариуполем связывает захваченные пророссийскими сепаратистами участки на территории украинского Донбасса с Крымским полуостровом, аннексированным Москвой в 2014 году.

Президент США Джо Байден назвал нынешние события «критическим моментом» в конфликте. Он пообещал отправить в Украину десятки гаубиц, 144 тысячи единиц боеприпасов и тактические беспилотники.

«Сейчас мы находимся в критическом промежутке времени, когда они [россияне] собираются подготовить почву для следующего этапа этой войны», – сказал Байден. По его словам, Вашингтон и его союзники «действовали как можно быстрее», чтобы предоставить Украине необходимое оборудование и оружие.

Байден также объявил о планах запретить аффилированным с Россией торговым судам заходить в порты и в прибрежные воды США, что дополнит новый раунд западных санкций в отношении Москвы.