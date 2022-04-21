Изолированные пандемией – пожилые люди возвращаются к обычной социальной жизни с помощью вакцинации

Изоляция оказалась такой же опасной, как пандемия COVID-19, для многих пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Благодаря вакцинации и ревакцинациии, а также недавнему открытию центров дневного медицинского обслуживания для пожилых людей, наиболее уязвимых перед вирусом, через 2 года изоляции пожилые жители могут безопасно восстанавливать связь со своими семьями и сообществами.

Спикеры – старший советник по вопросам старения, инвалидности и болезни Альцгеймера офиса губернатора Калифорнии Ким Маккой Уэйд, терапевт Регионального медицинского центра Контра-Коста доктор Сара Левин, директор Калифорнийского департамента по проблемам старения Сьюзан ДеMаруа, президент и главный исполнительный директор Choice in Aging Дебби Тот и постояльцы Регионального медицинского центра Контра-Коста – первого после длительного перерыва в связи с пандемией COVID-19 офф-лайн брифинга поделились своими личными историями о том, как вакцины в сочетании с переоткрытием центров дневного ухода за взрослыми позволили им вернуться к социальной жизни.

Эксперты рассказали о влиянии COVID-19 на уровень инфицирования, госпитализации и смертности, а также на психическое здоровье пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Они также рассказали о сервисах, предоставляемых Калифорнийским департаментом по делам пожилых людей и другими агентствами, чтобы гарантировать, что ни один член уязвимых сообществ не останется без внимания.

Директор Калифорнийского департамента по проблемам старения Сьюзан ДеMаруа сообщила, что “в нашем штате есть услуги и поддержка для каждого пожилого человека. Мы будем встречать людей там, где они есть, и связывать их с поддержкой и услугами. Мы также будем предоставлять услуги виртуально, например, по линии Friendship Line: 888-670-1360 для общения на понятном языке (в числе языков общения есть и русский).”

Также, по словам Сьюзан ДеMаруа, каждому, кто имеет право на участие в программе MediCal, должен обновить свою контактную информацию для обеспечения непрерывности предоставления услуг.

Говоря о ситуации с COVID`среди пожилых людей, доктор Сары Левин сказала, что на каждом пике Covid пожилые люди страдали от заболевания непропорционально больше, особенно в семьях, состоящих из нескольких поколений, т.к. молодые члены семей имеют больше социальных контактов в связи с работой или учебой.

“У нас есть ресурсы для вакцинации людей, находящихся в интернатах или для тех, кто находится дома,” — сказала доктор Сара Левин. “Бустерные клиники доступны в центрах для престарелых и религиозных службах.Предоставляются бесплатные противовирусные препараты, и они широко доступны, говорит доктор Сара Левин.

Также доктор Сара Левин настоятельно рекомендовала начинать лечение как можно раньше, т.к. Своевременное начало лечения может помочь избежать пребывание на аппарате ИВЛ в отделении интенсивной терапии. В этом, по ее словам, заключается разница между лечением легкой простуды.

“Последние два года были невероятно трудными для пожилых людей, которые каждый день сталкивались со смертью,” — заявила президент и главный исполнительный директор Choice in Aging Дебби Тот. “Нам нужно в первую очередь позаботиться о маргинализированных представителях общества, тех, кто подвергается наибольшему риску. Мы позаботились о том, чтобы люди получали вакцины у себя дома. “

По ее словам, все обитатели дневного медицинского центра для пожилых людей с нетерпением ждали его открытия. Для многих это было мощным стимулом, чтобы вакцинироваться. Абсолютно все сотрудники и гости центра вакцинированы и носят маски.

“Мы говорили людям, что они должны быть вакцинированы, чтобы вернуться к веселью в нашем учреждении. Мы можем прожить более долгую и содержательную жизнь, если будем вакцинированы и сможем взаимодействовать друг с другом,” — сказала Дебби Тот.

Также Дебби Тот обратила внимание на то, что население стремительно стареет (48% населения штата – пожилые), но в штате в целом недостаточно специализированных учреждений для пожилых людей. Детского населения значительно меньше, но для детей есть мед.клиники, для престарелых людей специализированных клиник нет.

Кроме этого она сообщила, что в центре с середины 90-х годов действует программа для русскоязычных пожилых людей.

Старший советник по вопросам старения Ким Маккой Уэйд обратила внимание на печаль и депрессию, которые возникают, когда пожилые люди изолированы. По ее словам, подвижность и острота ума повышаются по мере того, как люди взаимодействуют друг с другом.

После выступления основных спикеров пожилые гости центра рассказали о своем опыте и впечатлениях, когда они приходят в это место. Все сошлись во мнении, что приходя в центр, им весело, они получают поддержку, они много общаются и находят себе различные занятия – от игр до садоводства, – дома они нередко чувствуют себя одиноко.

В Калифорнии 278 центров дневного ухода за взрослыми. Найдите свой сайт здесь: aging.ca.gov.