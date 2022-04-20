Россияне поджигают военкоматы коктейлями Молотова

СМИ СНГ сообщают о серии поджегов военкоматов в РФ не желающими идти на войну россиянами. Такая информация приходит из Смоленска, Красноярска и Московской области.

В частности, по информации Telegram-канала Nexta Live, в Луховицах Московской области сторонник антипутинской оппозиции поджег военкомат.

“Он объяснил свои мотивы тем, что в первую очередь хотел уничтожить архив с личными делами призывников, чтобы помешать мобилизации”, – сообщил канал.

«Считаю, что это надо распространить. Украинцы будут знать, что в России за них бьются, не все боятся и не всем безразлично. Наши протестующие должны вдохновиться и действовать решительнее. И это должно ещё сильнее сломить дух российской армии и правительства. Пусть эти п*дарасы знают, что собственный народ их ненавидит и будет их гасить. У них скоро земля начнет гореть под ногами, ад ждёт и дома», – цитирует слова россиянина NEXTA.

О похожих случаях сообщается из Смоленска и Красноярска, где местные жители сожгли военкомат, “чтобы избежать призыва на войну в Украину”.