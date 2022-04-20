США ввели санкции против российских компаний по майнингу криптовалюты

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в список юридических и физических лиц, причастных к попыткам уклониться от санкций, введенных Соединенными Штатами и их международными партнерами в отношении России.

OFAC внесло в список российский коммерческий банк «Транскапиталбанк» и глобальную сеть из более чем 40 физических и юридических лиц во главе с российским олигархом Константином Малофеевым, включенным в список США, в том числе организации, основной задачей которых является содействие уклонению российских организаций от санкций. OFAC также включило в список компании, работающие в российской индустрии добычи виртуальной валюты, которая, как сообщается, является третьей по величине в мире. Это первый раз, когда Казначейство назначило компанию по добыче виртуальной валюты.

«Министерство финансов может и будет преследовать тех, кто уклоняется, пытается уклониться или помогает уклониться от санкций США против России, поскольку они помогают поддерживать жестокую войну Путина», — сказал заместитель министра по терроризму и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон. «Соединенные Штаты будут работать над тем, чтобы санкции, которые мы ввели, в тесном сотрудничестве с нашими международными партнерами ослабили способность Кремля проецировать силу и финансировать свое вторжение».