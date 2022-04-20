IT-специалисты массово покидают Россию

С момента начала войны в Украине Россию покинули не только иностранные компании, но и десятки тысяч россиян-специалистов различных профессий, пишет Русская служба «Голоса Америки».

По данным британского телеканала Би-би-си, начиная с 24 февраля из России уехали как минимум 200 тысяч граждан страны. При этом, как сообщает газета New York Times, около 70 тысяч из них – специалисты в сфере технологий.

Многие из них работали на иностранные компании. Как пишет Bloomberg News, покинуть страну своим российским сотрудникам помогла компания Google. Уехать из Москвы членам своей команды, а также их семьям, помог и Павел Черкашин, основатель и управляющий партнер венчурного инвестиционного фонда Mindrock Capital в Кремниевой долине.

«Основная наша активность – здесь, в Сан-Франциско, и в Дубае, но у нас до последнего момента был офис в Москве, который мы в последних числах февраля закрыли и всех людей перевезли в Дубаи и Ереван, – рассказывает Черкашин. – Я считаю, это лучшие люди, которые были в этой индустрии, потому что мы их долго собирали, тренировали и поддерживали. Это самый главный наш интеллектуальный актив, и мне неважно, где они находятся. Они сейчас также эффективно работают из Дубая».

Из-за санкций и растущей изоляции России для большинства российских IT-специалистов отъезд стал единственной возможностью сохранить заработок, работу и, главное, перспективы на будущее. Самые популярные направления – Армения, Грузия, Казахстан, Турция и Израиль. Так, бывший сотрудник московского офиса компании Google, а ныне разработчик стартапов Арам Шахбандарян из родной Москвы уехал в Ереван еще в январе, но после начала войны решил обосноваться в столицы Армении окончательно. Теперь Арам помогает переехать в Ереван свои друзьям и бывшим коллегам.

«Большая часть, которая переезжает, это образованные люди, которые не подвержены пропаганде, – говорит Арам. – Это люди, которые читают, которые рационально мыслят и получают информацию извне, а не только из государственных каналов. Кажется, большая часть останется здесь на полгода. Там потом будет ясно. Будет зависеть от того, как в России ситуация будет развиваться. Я лично не планирую возвращаться в Россию».

Сейчас Арам занимается разработкой стартапа, который будет нацелен на американских клиентов. Но вот как скоро США станут следующим пунктом назначения для Арама и других уехавших из России разработчиков, пока неясно. Получение виз и других документов в текущей ситуации может занять длительное время.

«Мы находимся в квантовой неопределённости, каждый день приносит новые вводные, – объясняет Арам. – Я не видел ни одного человека, который сказал бы: “Я остаюсь здесь жить”. Большинство людей планируют [отъезд] месяцами, неделями».

Впрочем, даже несмотря на проблемы с визами, в Кремниевой долине в любое время будут готовы принять специалистов из постсоветских стран, уверенПавел Черкашин.

«Людей принимают на основе их квалификации, – подчеркивает Черкашин. – За то, что у них есть серьезные навыки, которые можно использовать. За это они ценятся. Практически все высококлассные специалисты, у которых есть хотя бы туристическая виза, практически наверняка в ближайшие месяцы окажутся здесь. По крайней мере, со всеми, кого я знаю, происходит именно так».

Черкашин также добавляет, что российские власти пытаются убедить свой народ в обратном, надеясь таким образом удержать специалистов и профессионалов в России.

«Это один из главных тезисов путинской пропаганды: “вы, специалисты, там никому не нужны, русских там прогонят, и вы вернетесь побитые обратно”. Поддерживать этот тезис – значит поддерживать путинскую пропаганду. Потому что это не так, это не имеет ни малейшего основания», – говорит Черкашин.

То, что для России такая «утечка мозгов» обернется катастрофическими последствиями, считает и профессор финансов из Университета Пенсильвании Николай Русанов.

«То, что они уезжают, означает, что на их место должен встать кто-то другой, но способности российской образовательной системы воспроизводить этот человеческий капитал – особенно на довольно большой скорости – очень ограничены, – объясняет Русанов. – Я думаю, поскольку отток “мозгов” будет продолжаться, это приведет к очень плохим последствиям для российской экономики».

По прогнозам Российской ассоциации электронных коммуникаций, в апреле Россию покинут еще около 100 тысяч IT-специалистов.