Швейцария присоединяется к санкциям против России

Швейцарский президент Игнацио Кассис сообщил, что Швейцария едина с международным сообществом в деле введения санкций против Кремля из-за войны в Украине. Об этом сообщает VOA.

В то же время Кассис подчеркнул, что хотя его страна присоединилась к пятому раунду мер ограничений ЕС против Москвы на прошлой неделе, Швейцария продолжит соблюдать нейтралитет.

“Военные поставки будут несовместимы с нейтральностью. Участие в военных союзах будет несовместимым с нейтралитетом. Использование нашей территории для передвижения землей или воздухом военных материалов будет несовместимым с нейтралитетом. С другой стороны, осуждение любых действий, сильно подрывающих наши ценности, в Конституции – это совместимо с нейтральностью”.

Ранее “Голос Америки” сообщал, что Швейцария присоединилась к списку стран, включая ЕС и США, в вопросе введения экономических санкций против Кремля.

В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что РФ “выдержала беспрецедентное” “санкционное давление западных стран”, сообщает “Коммерсант”.