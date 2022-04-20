Норвегия передала Украине зенитные комплексы «Мистраль»

Отмечается, что вооружение было передано на безвозмездной основе, сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

Правительство Норвегии приняло решение о передаче Украине примерно 100 зенитных ракетных комплексов «Мистраль», сообщило норвежское министерство обороны.

«Правительство приняло решение передать Украине ЗРК «Мистраль», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что вооружение было передано на безвозмездной основе.

В пресс-релизе ведомства говорится, что Украина «зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии».

Министр обороны Бьёрн Арильд Грам заявил, что ЗРК «Мистраль» — эффективное оружие, которое «принесет большую пользу Украине».

«ЗРК не будет использоваться вооруженными силами Норвегии, но это по-прежнему современное и эффективное оружие»,— добавил он.