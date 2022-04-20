Пентагон: боевая мощь Украины пополняется каждый день

В ходе брифинга представитель Минобороны напомнил, что российской армии так и не удалось захватить Николаев, пишет Русская служба «Голоса Америки».

На состоявшемся во вторник закрытом брифинге для журналистов высокопоставленный представитель Пентагона остановился на нескольких аспектов того, как воюет российская армия в Украине.

Ракетные удары по-прежнему представляют собой важную часть российских атак, отметил он. Так, по данным США, с 24 февраля, когда началось вторжение, Россия нанесла по Украине 1670 ракетных ударов.

Представитель Пентагона констатировал, что США видят «усталость российских пилотов, похожую на ту, что мы наблюдали до этого на севере Украины, где они не пересекали воздушное пространство Украины до нанесения ударов или недолго летали внутри… (него), а затем немедленно его покидали».



В Пентагоне по-прежнему считают, что российские войска будут атаковать Донбасс как с севера, так и с юга, чтобы отрезать его от остальных украинских войск.



«Мы видим признаки того, что российские военные учатся на ошибках, которые они допустили ранее… особенно во время попыток взять Киев. В частности, российские войска пытаются решать проблемы с логистикой и обеспечением», – отмечает представитель военного ведомства.



Российской армии так и не удалось захватить Николаев: город по-прежнему находится под контролем украинских войск, напоминает он.



«Украина продолжает обладать большой боевой мощью, которая «пополняется каждый день…Хотя украинские силы, безусловно, сталкиваются с численно превосходящими силами России, это не значит, что они не обладают собственными преимуществами и способностью активно защищаться», – констатирует представитель Минобороны.

По оценкам американских военных, у России сейчас «примерно 75%» боевой мощи от той, что имела место первоначально, перед российским вторжением в Украину. Это касается всех родов войск – пехоты, артиллерии, авиации… и, в том числе, баллистических и крылатых ракет», – поясняет высокопоставленный сотрудник оборонного ведомства.

Он отмечает, что Россия перебросила на восток Украины 2 новые батальонные тактические группы (БТГ), в состав которых входит примерно от 800 до 1000 военнослужащих. Это – в дополнение к уже находящимся в Украине 78 БТГ.