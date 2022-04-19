В Украине убит командир большого десантного корабля России

Уточняется, что Александр Чирва скончался от ран, полученных в Украине, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Командир большого десантного корабля Черноморского флота “Цезарь Куников” Александр Чирва погиб в ходе боевых действий в Украине.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

“Сегодня мы простились с севастопольцем Александром Григорьевичем Чирвой. Командир большого десантного корабля “Цезарь Куников” 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан 3 ранга”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что Чирва скончался от ран, полученных в Украине. Других подробностей не приводится.