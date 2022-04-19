Спутниковый интернет Маска влияет на работу связи украинских военных

Правительство Украины работает над нормированием использования спутниковых терминалов Starlink всеми желающими. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

По информации экспертов, массовое использование спутникового интернета Starlink «может отчасти влиять на работу радиорелейного оборудования украинских военных». Поэтому использование терминалов для доступа в сеть от компании SpaceX потребителями, кроме объектов критической инфраструктуры, ограничено, заявил представитель Верховной Рады.

В правительстве Украины подчеркивают, что проблема – временная и она связана с новизной техники от SpaceX.

«Для снятия этих ограничений нужно провести расчеты и ряд исследований, которые продемонстрируют, насколько работа терминалов на используемых ими частотах может повлиять на работу других пользователей. После подтверждения безопасности использования терминалов Starlink они могут быть допущены к массовому использованию», – говорят народные депутаты.

Сообщается, что распоряжение Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Украины дало возможность использовать оборудование для доступа спутникового интернета на объектах критической инфраструктуры, от которых зависит нормальное функционирование государства и жизни тысяч украинцев.

О каких-либо искусственных запретах и ​​ограничениях в пользовании интернетом с помощью Starlink речь не идет.

«Все граждане и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету после завершения всех необходимых процедур, – говорят в Раде. – Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи уже проводят соответствующую работу и завершат ее в ближайшее время».