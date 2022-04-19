Российские власти готовят ряд референдумов для легализации захваченных администраций

Российские военные власти готовят ряд референдумов для легализации захваченных администраций, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По информации украинской разведки, на оккупированной территории Херсонской области печатают бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты для проведения голосования на референдуме по созданию очередной республики «ХНР» и признанию оккупационных властей.

«Местные жители убеждены – реального голосования не будут проводить, кроме показательных участков, организованных в качестве «картинки» для российских СМИ. “Голосование” оформят с помощью паспортных данных, собранных при получении “гуманитарной помощи”. Чтобы получить продуктовый паек, жители должны были заполнять анкеты с указанием личной информации», – сообщает ГУР Украины.

Референдум по избранию мэра и административного присоединения к оккупированному Крыму готовится также в Снигиревке (Николаевская область). Жителей призывают в назначенное время прийти на участки. Мероприятие организуют пророссийски настроенные глава местного совета Татьяна Мезина и бывший глава Александр Ларченко.

«В оккупированной Снегиревке Запорожской области начата перепись населения лиц пенсионного возраста. Россияне анонсируют установку до 1 сентября российской администрации, открытие отделения «Почты России», запуск мобильной связи и интернет-услуг от российских провайдеров, введение в обращение российских рублей. Есть информация о начале оформления российских паспортов, в том числе – заграничных», – сообщают в украинской разведке.