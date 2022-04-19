Федеральный суд отменяет ношение масок в самолетах и ​​​​других видах общественного транспорта

В решении, принятом в понедельник Федеральным судьей во Флориде, отменяется национальный мандат на ношение масок, который распространяющийся на самолеты и другой общественный транспорт, как превышающий полномочия чиновников здравоохранения США в связи с пандемией коронавируса.

В своем постановлении судья Кэтрин Кимбалл Мизелл заявила, что единственным средством правовой защиты является полная отмена правила по всей стране, потому что было бы невозможно отменить его для ограниченной группы людей, которые возражали в судебном процессе.

Департамент юстиции отказался от комментариев, когда его спросили, планирует ли правительство обжаловать это решение.