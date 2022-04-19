Канадские власти сообщили о введении санкций против 14 представителей российских властей, включая двух взрослых дочерей президента России Владимира Путина – Екатерину Тихонову и Марию Воронцову, которые, как считается, могут участвовать в сокрытии реальных доходов российского лидера.

Сообщается, что кроме вышеуказанных лиц, в “черный список” были внесены следующие личности – глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина, бизнесмены Петр Авен, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Герман Хан, Олег Бойко, Игорь Макаров, Александр Пономаренко.

Также под ограничения попали политик Александр Торшин, виолончелист Сергей Ролдугин, супруга и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.