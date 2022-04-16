Россия распространяет дезинформацию о применении химоружия в Украине

Российское посольство в Египте опубликовало в Твиттере видео, на котором сельскохозяйственные беспилотники выдаются за военные аппараты, якобы распыляющие отравляющие вещества, пишет VOA.

Посольство России в Египте 13 апреля распространило в социальных сетях видео, на котором были показаны беспилотники, якобы используемые украинскими войсками для распыления ядовитых химикатов на российских военнослужащих и мирных украинцев.



В сообщении, которое было опубликовано в официальном Твиттере посольства, говорилось: «Во время плановой проверки оставленной украинцами воинской части были обнаружены три беспилотных летательных аппарата. Эти беспилотники, предположительно, использовались для распыления ядохимикатов с целью нанесения вреда как российским вооруженным силам, так и гражданскому населению».



Как выяснили эксперты «Полиграфа», отдела «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям, это утверждение с большой вероятностью является ложным. В действительности власти США и Евросоюза подозревают, что Россия рассматривает возможность использования химического оружия в войне против Украины.



Беспилотники, показанные на видео, не применяются в военных целях. Они производятся китайской компанией XAG и используются для орошения и опрыскивания сельскохозяйственных культур пестицидами.



Компания XAG дважды сообщала о продаже крупных партий своих беспилотников украинским компаниям: в 2021 году и в феврале 2022 года. Компания заявила, что сотрудничает с двумя украинскими дистрибьюторскими компаниями, DroneUA и Robotic Agriculture.



В 2020 году Украина вошла в десятку крупнейших мировых экспортеров сельскохозяйственной продукции, в основном кукурузы и пшеницы, и стала крупнейшим в мире экспортером растительных масел. В то время, пока фермеры на юге Украины готовятся к посевной, экономисты предсказывают, что российская агрессия может вызвать глобальный кризис пищевой цепи.



На видео, размещенном посольством России в Египте, мужчина в военной форме говорит по-русски, что российские военные обнаружили вместе с тремя беспилотниками пульт дистанционного управления, на котором были указаны местоположения российских войск и украинских городов.



Мужчина не говорит, где были найдены эти беспилотники или какие города, предположительно, были ими атакованы.



Человек в военной форме сообщает, что беспилотники оснащены контейнерами, которые могут нести до 30 кг жидкости, но не говорит, является ли жидкость, находящаяся в контейнерах, токсичным химическим веществом. На мужчине также нет защитного снаряжения, необходимого при работе с отравляющими веществами.



Видеоролик, размещенный посольством, был произведен российской государственной медиакомпанией RT. Это же видео с английскими субтитрами было размещено в ленте RT в Твиттере и им быстро поделились другие пользователи соцсети.