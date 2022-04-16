Геноцид против украинского народа можно доказать

Анализ экспертов по международному праву, пишет Леся Бакалец из VOA.

Судебный процесс займет годы и осуждение верхушки российской власти сейчас маловероятное. Но свидетельств, что Владимир Путин и его окружение отрицают сам факт существования украинского народа – достаточно. А именно преднамеренное уничтожение группы людей по их национальной, этнической, расовой или религиозной принадлежностью и есть геноцид.



Президент США Байден уже дважды назвал геноцидом вторжение России в Украину.



“Да, я назвал это геноцидом, потому что становится все яснее и яснее: Путин просто пытается стереть с лица земли саму идея существования украинцев”, – сказал он.



Президент Франции Макрон, напротив, не использует такой термин: “Слово геноцид имеет конкретный смысл, и юристы, а не политики должны его определять”.



Эксперты же в сфере международного права отмечают: юридических признаков геноцида России против украинского народа становится все больше.



“Геноцид” – гибридное слово, восходящее к двум языкам: греческому “genos” – “род, происхождение и латинскому “caedere”-“убивать”. В конце Второй мировой войны это определение создал польский юрист еврейского происхождения Рафал Лемкин. Во время Холокоста нацисты убили 49 членов его семьи.